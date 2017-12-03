Появилось видео авиаудара ВКС по боевикам ИГ в Сирии

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ провели авиаудар по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Самолеты взлетели с территории РФ. Им удалось ликвидировать склады с боеприпасами, скопление техники террористов и их опорные пункты. Атака была произведена в провинции Дейр-эз-Зор.

На видеозаписи, опубликованной Минобороны, видно, что как бомбардировщики сбрасывают бомбы в полете.