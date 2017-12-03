Банк Barclays отказался от программ «Лаборатории Касперского»

Один из крупнейших банков Великобритании, банк Barclays, перестал предлагать своим клиентам бесплатные антивирусные программы «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление банка.

Около 290 тысяч клиентов банка, которые за последние 10 лет загрузили антивирусную программу в качестве 12-месячной бесплатной пробной версии, получили от Barclays электронные уведомления, в которых сказано о прекращении сотрудничества с «Лабораторией Касперского».

«В качестве меры предосторожности мы приняли решение больше не предлагать программное обеспечение "Лаборатории Касперского" новым пользователям. Тем не менее, нет никаких оснований полагать, что клиентам необходимо прекратить использование», — заявили в банке.

Как отметили в Barclays, те клиенты, которые уже установили программу,могут не прекращать ею пользоваться, так как важно, чтобы они «продолжали защищать себя с помощью антивирусных программ».

В ответ на эти действия представитель «Лаборатории Касперского» заявил, что разочарован решением Barclays.