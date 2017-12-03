Глава РКН призвал к разработке международных норм в киберпространстве

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал отсутствие норм, регулирующих межгосударственные отношения в интернете, фактором, затрудняющим формирование международной информационной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Международно-правовые механизмы, позволяющие отстаивать суверенное право государств на регулирование в национальном сегменте интернета, по-прежнему не установлены. Отсутствие норм, регулирующие межгосударственные отношения в этой сфере, затрудняют формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильного и равноправного партнерства», — отметил он.

По словам главы ведомства, подобные нормы должны учитывать национальные особенности и обеспечивать равноправное сотрудничество всех заинтересованных сторон в информационной сфере.