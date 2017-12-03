Мутко заявил о редакции дневников Родченкова в США

Вице-премьер Виталий Мутко заявил в ответ на публикацию дневников информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, что они были отредактированы в США. Ответ чиновника приводит официальный сайт НТВ.Ru.

«Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгоняются под некие факты. Это смешным выглядит. Тогда кто там работал? Вы каждого оттестировали, каждого работника лаборатории: 22 иностранца в лаборатории и 19 иностранных допинг-офицеров? Давайте признаем, что коррумпированы тогда все. Тогда давайте признаем, что эта система дала сбой…Где здесь государство? Его нет. Вот лаборатория, вот ваше письмо, что все соответствует. Вот прием допинг-проб, акт 28 февраля: не вскрыты, не вскрыты, не вскрыты», — заявил Мутко.

Ранее НТВ опубликовал интервью Родченкова, в котором тот заявил, что чистый спорт его не интересует, а ему важно «потопить» Россию.