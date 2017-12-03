Трамп заявил о потере ФБР репутации

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование против его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Он написал в твиттере, что считает репутацию ФБР «худшей в истории».

«После руководства Коми, с фальшивым и нечестным расследованием против Клинтон (и остального), репутация ФБР в клочьях — худшая в истории», — отметил Трамп.

Президент, однако, отметил: «Мы вернем ФБР его величие».

Стоит отметить, что в рамках расследования против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон из-за того, что она вела рабочую переписку с личной почты экс-директор ФСБ Джеймс Коми заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование против Флинна, и он ответил президенту отказом.

«Я никогда не просил Коми закрыть расследование против Флинна. Фейковые новости прикрывают другую ложь Коми», — ответил на это Трамп.