В Новосибирской области жертвами пожара стали пять детей

В Новосибирской области при пожаре погибли пять детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул рано утром 3 декабря в частном трехквартирном доме в поселке Степной. В этот момент в помещении находились две девочки пяти и семи лет и трое мальчиков от семи месяцев до трех лет, а также их 32-летний отец и трое его гостей, все они спали.

Когда по дому начал распространяться дым, один из гостей проснулся, выбил окно и попытался потушить огонь, но у него ничего не получилось. Соседям также не удалось проникнуть в квартиру.

Всем взрослым удалось спастись. Дети скончались от отравления угарным газом.

СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.