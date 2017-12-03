Под Иркутском в жилом доме взорвался газ

В городе Усть-Кут Иркутской области жертвой взрыва бытового газа в жилом доме стал один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Хлопок в квартире на первом этаже дома произошел около 11.45 по местному времени (16.45 мск). По предварительной информации, погиб один человек и один с травмами доставлен в больницу. Все жильцы дома эвакуированы, пять обратились за медицинской помощью», — отметил сотрудник спецслужбы.

Стоит отметить, что ранее в Оренбургской области произошел пожар в торговом центре Оренбурга и хлопок газа в одном из домов в Новотроицке. В связи с этим в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.