03 декабря 2017, 15:05
Саакашвили вывел сторонников на акцию за импичмент в центр Киева
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники устроили в центре Киева «Марш за импичмент», организованный движением «Рух новых сил». Об этом сообщает «Интерфакс».
В парке имени Тараса Шевченко собрались несколько тысяч человек. Затем они колонной направились в сторону правительственного квартала.
По словам участников акции, положение в стране может измениться, только если пройдет «народный импичмент» действующего президента Петра Порошенко.
Акцию сопровождает полиция, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
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