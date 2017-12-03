Саакашвили вывел сторонников на акцию за импичмент в центр Киева

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники устроили в центре Киева «Марш за импичмент», организованный движением «Рух новых сил». Об этом сообщает «Интерфакс».

В парке имени Тараса Шевченко собрались несколько тысяч человек. Затем они колонной направились в сторону правительственного квартала.

По словам участников акции, положение в стране может измениться, только если пройдет «народный импичмент» действующего президента Петра Порошенко.

Акцию сопровождает полиция, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.