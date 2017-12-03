СМИ назвали целью ракетного удара Израиля военную базу Ирана

Вооруженные силы Израиля могли целиться по иранской военной базе при ракетном ударе по одной из военных позиций около сирийского Дамаска. Об этом сообщает RT.

2 декабря с территории Израиля было выпущено несколько ракет «земля-земля». Сирийским ПВО удалось отразить удар, однако военным позициям был нанесен ущерб. Армия обороны Израиля не комментирует данную ситуацию.

Отметим. что в сентябре при ударе с территории Израиля погибли двое сирийских военных.

Напомним, что власти Израиля заявляют, что они не намерены вмешиваться в сирийский конфликт.