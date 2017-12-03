СМИ заявили о нейтральном статусе РФ на Играх-2018

Российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Советский спорт».

Участие сборной будет согласовано лишь в том случае, если она будет выступать в нейтральном статусе. Таким образом, спортсменам запретят демонстрировать любые государственные символы и выступать в экипировке с обозначением их национальной принадлежности.

Согласно данным журналистов, в настоящее время улаживаются последние детали в отношении участия сборной России в ОИ. В том числе, решается вопрос о понятии «нейтрального статуса» российской команды по хоккею.