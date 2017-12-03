03 декабря 2017, 20:30
В Киеве заблокирован офис телеканала NewsOne
В Киеве группа неизвестных активистов заблокировала офис украинского телеканала NewsOne. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.
Участники блокады выдвинули свои требования. Как заявил активист Алексей Середюк, телеканал NewsOne должен изменить свою политику, а народный депутат Евгений Мураев должен принести извинения за высказывание в программе «Украинский формат», где он назвал «Евромайдан» государственным переворотом власти.
Как отметил Середюк, что «подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны».
Активист привел в пример блокировку другого украинского телеканала «Интер», после чего тот выполнил все требования и начал «фильтровать базар».
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