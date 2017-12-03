Летчик Ярошенко перенес операцию в тюрьме

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко перенес операцию, передает РИА Новости со ссылкой на его супругу Викторию.

«Константина прооперировали 30 ноября. Все прошло успешно, врачи были вежливые. Ему дали отойти от наркоза, и только потом разрешили его забрать обратно», — отметила она.

Виктория назвала предыдущую операцию, которую Ярошенко сделали год назад, неудачной. «Он тогда еле выжил, температура высокая держалась неделю», — отметила супруга летчика.