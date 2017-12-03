03 декабря 2017, 12:49
Фигурант дела о прыжке с высотки в Москве погиб в КБР
В Кабардино-Балкарии в Баксанском ущелье погиб российский спортсмен Александр Погребов. Он разбился при прыжке в вингсьюте.
Спортсмен и еще три бейсджампера в 2014 году оказались под арестом, когда осуществили прыжок с высотки на Котельнической набережной в Москве одновременно с акцией украинского руфера, который перекрасил на ней звезду в цвета украинского флага.
В результате спортсменов оправдали.
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