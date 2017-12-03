Фигурант дела о прыжке с высотки в Москве погиб в КБР

В Кабардино-Балкарии в Баксанском ущелье погиб российский спортсмен Александр Погребов. Он разбился при прыжке в вингсьюте.

Спортсмен и еще три бейсджампера в 2014 году оказались под арестом, когда осуществили прыжок с высотки на Котельнической набережной в Москве одновременно с акцией украинского руфера, который перекрасил на ней звезду в цвета украинского флага.

В результате спортсменов оправдали.