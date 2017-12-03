ВАДА заявило о достоверности полученной от Родченкова информации

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что полученная от своего информатора, бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, информация является верной. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Как отметил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер, верными признаны данные, согласно которым в 2012–2015 годах Россия приняла меры для защиты своих спортсменов, возможно, употреблявших допинг.

По словам Юнгера, полученная информация может поставить вопрос о новых санкциях против российских спортсменов перед зимней Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане. Сейчас им грозит отказ в допуске к соревнованиям, либо участие в Олимпиаде под нейтральным флагом в качестве альтернативы. МОК объявит свое решение 5 декабря.