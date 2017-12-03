В Самаре перед митингом Навального разобрали сцену

В Самаре полиция разобрала сцену перед началом выступления политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади.

В связи с этим он потребовал завести уголовное дело на мэра Самары Олега Фурсова. Гимади заявил, что в Самаре задержаны девять человек, участвовавших в подготовке встречи с Навальным.

Юрист отмечает, что местные власти отказывались согласовать мероприятие, однако суд встал на сторону его заявителей. Так как чиновники не выпустили новое решение, сторонники Навального посчитали, что митинг согласован.

Сам Навальный написал, что митинг состоится в любом случае.