Родченков заявил о просьбе заменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков в интервью The New York Times рассказал, что бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных якобы просил его подменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко на положительную.

«Он был обеспокоен результатами украинских биатлонисток, которые должны были оказать наиболее серьезную конкуренцию россиянкам в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014», — отметил Родченков.

Информатор WADA рассказал, что он не стал выполнять эту просьбу. По его словам, детальный анализ допинг-пробы мог показать, что запрещенный препарат был подсыпан непосредственно в мочу, а не находился в организме Семеренко.

«Я не мог сделать ничего такого с чистой спортсменкой. За годы моей карьеры я превращал немало положительных допинг-проб в чистые, но не наоборот», — сказал Родченков.