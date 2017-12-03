Мемория. Григорий Сковорода

3 декабря 1722 года родился Григорий Сковорода, самобытный философ

Личное дело

Григорий Саввич Сковорода (1722-1794) родился в окрестностях Полтавы в сотенном селе Чернухи в небогатой казацкой семье. Исслдователи выдвигали предположение, что его отец— Савва Сковорода — был в Чернухах сельским священником. О ранних годах жизни Григория Сковороды достоверных сведений не сохранилось. Начальное образование он получил в сельской приходской школе , где «по седьмому году от рождения приметен был склонностию к богочтению, дарованием к музыке, охотою к наукам и твердостию духа».

Почувствовав склонность мальчика к наукам, отец отправил его учиться в Киев. Согласно архивным исследованиям, он поступил в Киевскую духовную академию в 12 лет и учился в ней с перерывами с 1734 по 1741 и с 1744 по 1745 годы.

Первый период обучения закончился тем, что в сентябре 1741 года Сковорода по настоянию псковского епископа митрополита Рафаила был отправлен в Глухов вместе с тремя музыкантами.

Академия славилась своим хором. Однажды из Санкт-Петербурга приехал специальный посланец с поручением — отобрать лучших малороссийских певчих для придворного хора. Сковорода прошёл конкурсный отбор и был отправлен в придворную певческую капеллу в Санкт-Петербург. Прибыл он туда только в декабре 1742 года, поскольку ехал через Москву, где проходили торжества по поводу коронации Елизаветы Петровны.

В Петербурге Сковорода сблизился с фаворитом императрицы, графом Алексеем Разумовским, происходившим, как и он, из малоземельных днепровских казаков. Он часто гостит в имениях Разумовских и Полтавцевых.

В 1744 году Сковорода в составе свиты императрицы Елизаветы Петровны приехал в Киев. Там он получил увольнение с должности певчего, чтобы продолжить обучение в Киевской духовной академии. Выпустили его со службы в звании придворного уставщика.

Во второй период обучения в академии на Сковороду большое влияние оказала жизнь знаменитого киевского путешественника и паломника Василия Григоровича-Барского, объездившего практически всю Европу и Ближний Восток и вернувшегося в Киев за месяц до смерти.

Загоревшись мечтой о путешествиях, Сковорода притворился сумасшедшим, вследствие чего был исключён из бурсы. Уже вскоре он выехал за границу в качестве церковника близкого друга графа А. Г. Разумовского - сербского дворянина на русской службе генерал-майора Фёдора Вишневского. В составе русской миссии они отправились в Токай для закупки токайских вин для императорского двора.

Числясь при токайской миссии, Сковорода с разрешения Вишневского имел возможность надолго отлучаться и путешествовать: «…поехать из Венгрии в Вену, Офен, Презбург и прочия окольныя места» (Офон — ныне Буда, Пресбург — Братислава.). За три года Сковорода побывал в Польше, Венгрии и Австрии. По некоторым данным, также посетил Пруссию и Италию. Во время своих европейских поездок он сумел «доставить себе знакомство и приязнь ученых, а с ними новые познания, каковых не имел и не мог иметь в своем отечестве». Также значительно усовершенствовался во владении языками — латынью, греческим и немецким.

В начале 1750 года Сковорода вернулся в Киев и к занятиям в Академии. По приглашению епископа Переяславского Никодима некоторое время в 1723 году преподавал в Переяславском коллегиуме. В середине июля 1753 года в Переяслав прибыл на епархию новый епископ − Иоанн Козлович. Эта дата стала и вехой в истории украинской литературы XVIII столетия: на приезд церковного иерарха было написано стихотворение − первый из дошедших до нас датированных литературных опытов Григория Сковороды.

Став преподавателем, Григорий должен был позаботиться о составлении собственной учебной «системы». По указанию Никодима он написал «Руководство о поэзии» − трактат по теории стихосложения. Текст «Руководства» не сохранился, однако известно, что составленный Сковородой учебный курс вызвал недовольство епископа, который потребовал, чтобы Сковорода преподавал предмет «по старине». Сковорода с требованием не согласился, и несмотря на замечания, продолжал читать свой курс, ни буквы в нём не изменив.

Епископ затребовал от упрямого учителя объяснения через консисторский (церковный) суд. Григорий ответил, что в своих суждениях о поэзии он исходит из мнений людей, знающих свой предмет, а не из любительских впечатлений лиц несведущих. «При том в объяснении прибавил латинскую пословицу: Alia res sceptrum, alia plectrum, то есть: Одно дело пастырский жезл, а иное — пастушья свирель».

Епископ Никодим расценил это как непростительную дерзость. В итоге Сковорода в 1754 году был уволен из Переяславского коллегиума при духовной семинарии.

В том же 1754 году стал домашним учителем четырнадцатилетнего Василия Томары — сына переяславского полковника Степана Томары, одного из богатейших тогда малороссийских помещиков.

Жил в имении отца мальчика в селе Коврай близ городка Золотоноша. Обедать учителю позволялось вместе с воспитанником за хозяйским столом.

Однако отношения Сковороды с семьёй Томары не сложились, несмотря на вполне достойную оплату учительского труда. Пан Стефан Томара, как звал себя полковник, смотрел на учителя свысока, а его жена Анна Васильевна не считала Сковороду достойным наставником для сына. При этом с самим подопечным Василием у учителя сложились прекрасные отношения. Однажды, когда недовольный учеником Сковорода в шутку назвал его «свиной головой», мать ребёнка подняла скандал. В результате этого инцидента Григорий покинул Коврай до окончания контракта.

Уйдя из имения Томары он некоторое время прожил в Переяславе, а потом отправился в Москву вместе с ехавшим из Киева в Славяно-греко-латинскую академию иеромонаху Владимиру Калиграфу, своего знакомого по ученью. Известно, что иеромонах вез с собой труды Эразма Роттердамского и Лейбница. Вполне вероятно, что в пути Сковорода ознакомился с этими сочинениями.

Точный срок пребывания Сковороды в Москве неизвестен, известно лишь, что там он прожил около года: с 1755 по 1756 год, Приют нашёл в Троице-Сергиевой лавре, где сблизился с «многоучёным» настоятелем Кириллом Лящевецким, который также происходил из казаков. В лавре Сковорода не только жил, но и мог пользоваться библиотекой. В частности, греческие рукописи из Троице-Сергиевой лавры заложили основу для написания Сковородой произведения «Сад божественных песней». Лящевецкий предлагал Сковороде остаться в Троице-Сергиевой лавре и занять в ней должность библиотекаря, но философ, желавший продолжить странствие, отказался от этого предложения.

По прошествии года Сковорода получил известие о том, что пан Стефан Томара просит у него прощения и приглашает вернуться в Каврай, чтобы продолжить обучение его сына Василия. Томара даже обратился к общим знакомым, чтобы убедить философа вернуться, поскольку сын его скучает по Григорию, и сам родитель очень сожалеет о потере такого хорошего учителя.

Ради мальчика Сковорода вернулся в имение Томары и прожил там до 1758 года. Именно в этот период он начал по-настоящему сочинять стихи – не по заказу для торжественных случаев, а от души. Когда позднее Сковорода решил собрать всё, что было написано когда-то в каврайские годы, он выделил тридцать стихотворений в отдельный сборник. Так появился «Сад божественных песней».

В 1759 году Сковорода по приглашению архиерея Иоасафа (Горленко) преподавал в Харьковском коллегиуме. После окончания учебного года ему было предложено принять монашеский постриг. Постриг открыл бы перед Сковородой дорогу к высшим церковным званиям, однако он отказался и покинул коллегиум.

Около двух лет Сковорода прожил в окрестностях Белгорода, зазванный в гости знакомым помещиком из села Старица. Об этих годах жизни философа практически ничего неизвестно.

Весной 1762 года Сковорода познакомился с 17-летним харьковским студентом-богословом Михаилом Коваленским, который стал его ближайшим учеником и другом, хотя разница в возрасте между ними составляла 23 года. Ради Коваленского философ снова возвращается в Харьковский коллегиум. Вместо прежней должности он испросил себе синтаксический класс (где числился Коваленский), а также взялся преподавать греческий язык. С сентября 1762 по июнь 1764 года вокруг Сковороды формируется целый круг учеников и сподвижников – в основном, из детей священнослужителей, которые были друзьями Михаила Коваленского, либо состояли с ним в родстве.

После смерти архиерея Иоасафа новым архиереем стал Порфирий (Крайский), у которого Сковорода не пользовался благосклонностью. В 1764 году после окончания учебного года Сковорода был вынужден покинуть Харьковский коллегиум.

Вскоре Сковорода сближается с харьковским губернатором Евдокимом Алексеевичем Щербининым. В 1768 году он вновь возвращается в Коллегиум - по инициативе Щербинина, который своим приказом назначил его на должность преподавателя катехизиса - «курса добронравия» - особых «прибавочных классов», которые предназначались для обучения в них дворянской молодёжи. Сковорода увлёкся предложением, составил план курса и за короткий срок написал вступительную лекцию, назвав её «Начальная дверь ко христианскому добронравию».

Однако епископ митрополит Самуил был недоволен тем, что катехизис читает светский человек, и критически оценив курс философа, весной 1769 года уволил его. После этого Сковорода к преподавательской деятельности более не возвращалтся.

После увольнения Григорий Сковорода по большей части вёл жизнь странствующего философа-богослова, скитаясь по Малороссии, Приазовью, Слободской, Воронежской, Орловской и Курской губерниям.

Изюм, Бурлук, Бабаи, Гусинка, Дисковка, Купянск, Маначиновка, Чугуев, Липцы, Должок, Ивановка − вот далеко не полный список городских и сельских населенных пунктов, в которых жил Сковорода с шестидесятых по девяностые годы.

В 1774 году Григорий Сковорода оканчивает в имении Евдокима Щербинина в селе Бабаи «Басни харьковские», посвятив их станционному смотрителю города Острогожска Афанасию Панкову. Афанасий также появляется в «Диалогах» Сковороды как заядлый спорщик.

В 70-е годы Сковорода проводил много времени в Воронежской губернии у близких друзей помещиков Тевяшовых, в доме которых «отогревался душой и телом». Диалог «Кольцо» и следом за ним «Алфавит, или букварь мира» Сковорода в 1775 году посвятил «Милостивому государю Владимиру Степановичу, его благородию Тевяшову».

«Икону Алкивиадскую», законченную в 1776 году, Сковорода адресует отцу Владимира — Степану Тевяшову. Ему же посвящён переведенный Сковородою с латинского диалог Цицерона «О старости».

В 1781 году Сковорода едет в Таганрог к брату своего любимого ученика Михаила — Григорию Коваленскому. В Таганроге философ провел в общей сложности около года.

В 1787 году пишет притчи «Благодарный Еродий» и «Убогий жаворонок».

В 1791 году Сковорода уезжает в село Ивановка. Там он посвящает Михаилу Коваленскому свой последний философский диалог «Потоп Змиин».

Перейдя 70-летий рубеж, Сковорода собирает все свои рукописи, чтобы перед смертью передать их любимому ученику. В тот момент Коваленский жил в Орловской губернии. Несмотря на слабость и преклонный возраст, Сковорода отправился туда, хотя и опасался умереть по дороге. В августе 1794 года он приезжает в имение Михаила Коваленского и передаёт ему все свои рукописи, после чего отправляется обратно на юг.

Григорий Сковорода скончался 29 октября (9 ноября) 1794 года в доме коллежского советника Андрея Ковалевского в селе Ивановка Харьковской губернии. Там же и похоронен в могиле, которую, по преданию, выкопал собственноручно. Согласно его завещанию, на надгробии философа сделали надпись: «Мир ловил меня, но не поймал».

Чем знаменит

Григорий Сковорода

Странствующий философ-моралист Григорий Сковорода считается первым самобытным философом Российской империи и родоначальником русской религиозной философии. «Харьковского Диогена», снискавшего славу анархиста-отшельника и религиозного вольнодумца, иногда даже называли «еретиком». На протяжении всей жизни он проповедовал так называемое «мирское монашество», критикуя официальную религию за догматизм и паразитическую жизнь монахов. Философ отмечал неискренность церковных обрядов и считал, что для познания Бога вполне достаточно природы и ее истинных чудес.

Его «Начальная дверь ко христианскому добронравию», в сущности, не была каноническим катехизисом, хотя и содержала разбор Десятисловия пророка Моисея. «Начальную дверь» можно рассматривать как введение в философию самого Сковороды. Здесь намечены все главные темы книг, которые он напишет позднее: проблема двух натур − «видимой» и «невидимой»; проблемы самопознания и счастья; вопрос о преемственности мировых культур.

«Сковорода имеет специфическую прелесть примитива, чары соединения гениальности с наивной и целомудренной скованностью культурных форм, и эта прелесть, как неповторимая, навсегда останется за ним», — писал о творчестве философа В. Эрн.

Сочинения Сковороды при его жизни не издавались, их распространяли в рукописных копиях. Первые издания его трудов относятся к середине XIX века.

В официальной советской пропаганде Григорий Сковорода рассматривался как «крестьянский демократ» и «просветитель народа». Интерес к его личности и трудам среди будущих советских историков, философов и партийных деятелей ещё до революции пробудил Владимир Бонч-Бруевич. В 1912 году сочинения Сковороды были подготовлены Бонч-Бруевичем к изданию в серии «Материалы по истории русского сектантства». Поскольку Бонч-Бруевич был близким другом В. И. Ленина, его усилиями Сковорода был включён в подписанный Лениным «План монументальной пропаганды» от 30 июля 1918 года. Таким образом, Сковорода был официально включён в список исторических лиц, обязательных для упоминания в целях распространения коммунистической пропаганды. Этим и объясняется обилие исследований философии Сковороды и возведение многочисленных памятников в его честь в советскую эпоху.

О чем надо знать

Личность Георгия Сковороды со временем обросла множеством мифов и легенд. Списки его стихотворений и диалогов передавались из рук в руки, быстро множились, а параллельно выросла целая литература «псевдо-Сковороды». Его авторству приписывались самые разнообразные творения, начиная от песен запорожских казаков и заканчивая тяжеловесными наукообразными трактатами.

Жизнь странствующего философа провоцировала современников и потомков на сочинение всевозможных побасенок и легенд о нем. В частности, молодой харьковский литератор Измаил Срезневский написал повести «Воспоминания стариков и старушек о Григории Саввиче Сковороде» и «Майор, майор!». В последней изложил историю о несостоявшейся женитьбе Григория Сковороды на дочери отставного майора из Валковских хуторов. Якобы оказавшийся там Сковорода с первого взгляда влюбился в застенчивую дочь майора и дело уже дошло свадьбы, но в последний момент испугавшийся семейной жизни философ сбежал из-под венца прямо от алтаря.

В середине XX века была предпринята попытка разыскать в Валках сведения, подтверждающие интригу повести Срезневского. Но кроме устных преданий, которые вполне могли иметь источником саму повесть, ничего более достоверного найдено не было.

Еще один харьковский литератор Александр Хаждеу опубликовал несколько фрагментов из трактатов и писем, якобы принадлежащих философу, которые вполне соотносятся с манерой Сковороды, но скорее всего, являются стилизацией, поскольку автографов или списков, соответствующих опубликованным текстам, Хаждеу не предоставил.

В народе также ходило множество сказаний о встречах философа-бессребреника с императрицей Екатериной II, построенных по принципу «царь и мудрец из простонародья». Например, бытовала история о том, как Екатерина, путешествуя по югу России, захотела повидаться с философом-странником. Гонец нашел Сковороду, сидевшего на взгорке и игравшего на свирели для пастуха и его овец, и передал ему приглашение императрицы. На что философ непочтительно заявил: «Мне свирель и овца дороже царского венца».

Прямая речь

О странствиях: «Не ищи щастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по шаре земном, не броди по Иерусалимам… Воздух и солнце всегда с тобою».

О причинах своего отказа принять монашеский постриг: «Разве вы хотите, чтоб и я умножил число фарисеев? Ешьте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте! А Сковорода полагает монашество в жизни нестяжательной, малодовольстве, воздержанности, в лишении всего ненужного, дабы приобресть всенужнейшее, в отвержении всех прихотей, дабы сохранить себя самого в целости, во обуздании самолюбия, дабы удобнее выполнить заповедь любви к ближнему, в искании славы Божией, а не славы человеческой».

Из письма Григория Сковороды Кириллу Лящевецкому: «Ты просишь, чтоб я яснее показал тебе свою душу. Слушай же: всё я оставлял и оставляю, чтоб лишь одно-единственное открылось мне в жизни: что такое смерть Христа и что означает его воскресение? Ибо кто может воскреснуть с Христом, если сначала не умрёт с ним? Ты скажешь: не глупый ли человек, до сих пор он не знает, что такое воскресение и смерть Господа. Это ведь известно всякой женщине, всякому ребенку, всем и каждому. Конечно, это так, но я тугодум заодно с Павлом, который поёт: "Я всё вытерпел, чтоб познать его: и силу Его воскресения и Его страдания"»

Из письма Григория Сковороды Михаилу Коваленскому: «Вот ведь какая новость − неожиданно ты стал являться мне, моей душе. Когда я встречаюсь со своими музами, то тут же и ты у меня на уме, и мне кажется, мы вместе наслаждаемся дарами Камен, вместе шествуем по Геликону. Право же, для полной и истинной дружбы, которая так чудесно может оживить человека к новой жизни и сгладить её острые углы, для такой дружбы, оказывается, необходимы не только взаимная чистота помыслов и сродность душ, но ещё и сходство занятий… Но признаюсь в своей к тебе благорасположенности: тебя бы я всё равно любил, даже если бы ты был совсем чужд нашим музам. Я любил бы тебя за ясность твоей души, за твои порывы ко всему достойному,− не говоря уж про остальное, любил бы, будь ты сама простота, никогда не видавшая, как говорится, аза в глаза. Теперь же, когда я вижу, как ты вместе со мной увлёкся греками (стоит ли тебе объяснять, как высоко я их ставлю) и литературою римлян, которая, если отрешиться от её вульгаризмов и площадных шуточек, в остальном служит только прекрасному и полезному,− когда я вижу всё это, то в душе моей утверждается такая любовь к тебе, которая с каждым днем прибывает и крепнет, и для меня уже нет в жизни ничего более необходимого, чем видеться и говорить с тобой и такими, как ты».

9 фактов о Григории Сковороде:

Годовое жалование Сковороды как придворного певчего составляло 25 рублей, что по тем временам составляло немалые деньги. К тому же его родители освобождались от налогообложения.

Первый ученик Сковороды Василий Томара вошёл в историю как сенатор и действительный тайный советник, проявивший себя как видный русский дипломат в Турции и на Кавказе.

Во время пребывания в Харьковском училище Григорий Сковорода и Михаил Коваленский находились в постоянной переписке, которая началась как своего рода эпистолярная игра, условием которой было − писать только на латыни. Михаил сохранил все 77 писем, полученных от учителя, благодаря чему они и дошли до нашего времени. Ответные письма, написанные им Сковороде, не сохранились.

Главное сочинение Михаила Коваленского – «Жизнь Григория Сковороды», написанное им в 1794 году, было впервые напечатано только через 90 лет в журнале «Киевская Старина». Эта первая биография малороссийского философа, написанная очевидцем, стала основным историческим документом о Григории Сковороде. Она послужила отправной точкой для всех последующих биографий философа, включая современные исследования. Труд Михаила Коваленского пробудил интерес к Сковороде среди русских религиозных мыслителей, в частности, произвел сильное впечатление на Льва Толстого.

Сковорода был дружен с вахмистром Ильёй Мечниковым, у которого часто останавливался погостить. Воспоминания о Сковороде самого вахмистра, а также его сына Евграфа (предка знаменитых учёных Ильи и Льва Мечниковых) легли в основу биографии Сковороды, составленной Густавом Гессом де Кальве, женившимся на дочери вахмистра Серафиме.

Белгородский протоиерей Иван Савченков, находившийся в дружеской переписке с философом, писал, что Сковорода в старости отошел от церковных уложений, не признавал ни постов, ни обрядов, называя их «хвостами», которые надобно отсечь.

Незадолго до смерти Сковороды в селе Ивановка харьковский художник Лукьянов закончил рисовать его последний прижизненный портрет. Оригинал портрета был утрачен, однако сохранилась копия, находившаяся в коллекции В. С. Александрова. С оригинала портрета Лукъянова, или с одной из его копий, была выполнена гравюра Петра Мещерякова. Портрет из коллекции Александрова и гравюра, выполненная Мещеряковым, легли в основу гравюры по дереву, выполненной в Петербурге В. В. Матэ после смерти философа.

Григорий Сковорода приходится двоюродным прадедом другому русскому философу Владимиру Соловьёву.

Село Ивановка, в котором умер Григорий Сковорода, в 1922 году в честь 200-летия со дня рождения философа было переименовано в Сковородиновку. Сейчас в бывшем усадебном доме открыт литературно-мемориальный музей Григория Сковороды.



Материалы о Григории Сковороде

Григорий Саввич Сковорода. Биография

Биография Григория Сковороды на FB.ru

Григорий Сковорода. Книга в серии ЖЗЛ.

Статья о Григории Сковороде в Википедии

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