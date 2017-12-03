03 декабря 2017, 15:41
Отстраненный от «дела России» агент ФБР пройдет проверку по делу о переписке Клинтон
Агент ФБР Питер Стрзок будет проверен на возможное участие в расследовании дела о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в министерстве юстиции США.
Как отметил один из источников, Стрзока проверят «очень рано в следующем году».
Отметим, что агент был отстранен от расследования по России за то, что он критиковал президента США Дональда Трампа. Стрзок участвовал в расследовании, которое касалось использования Клинтон личной почты для рабочих вопросов.
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