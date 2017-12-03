Отстраненный от «дела России» агент ФБР пройдет проверку по делу о переписке Клинтон

Агент ФБР Питер Стрзок будет проверен на возможное участие в расследовании дела о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в министерстве юстиции США.

Как отметил один из источников, Стрзока проверят «очень рано в следующем году».

Отметим, что агент был отстранен от расследования по России за то, что он критиковал президента США Дональда Трампа. Стрзок участвовал в расследовании, которое касалось использования Клинтон личной почты для рабочих вопросов.