В Крыму экс-сотрудник ГАИ сбил группу подростков

В Крыму бывший сотрудник ГАИ совершил наезд на подростков. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 2 декабря. Водитель на «Жигулях» въехал в группу из семи подростков, когда те шли по тротуару. Четверых пострадавших госпитализировали.

По словам главы Братского сельского поселения Елены Измаиловоф, водитель ранее неоднократно попадался пьяным за рулем, и «такое поведение сходило ему с рук» из-за связей.

Как утверждает свидетельница ДТП Галина Русакова, оно было преднамеренным. «Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевое "Жигули" врезается в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины, явно в нетрезвом состоянии, и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении», — рассказала она.