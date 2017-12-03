Трамп прокомментировал отстранение журналиста ABC из-за репортажа о Флинне
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение руководства телеканала ABC временно отстранить от работы ведущего Брайана Росса, который ранее во время прямого эфира озвучил не соответствующую действительности информацию об экс-советнике американского лидера по национальной безопасности Майкле Флинне. Он опубликовал свою реакцию в твиттере.
«Поздравляю ABC с тем, что они временно отстранили от работы Брайана Росса за его чудовищно недостоверный и лживый репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Многим телесетям и «газетам» следовало бы сделать то же самое из-за своих фейковых новостей!» — написал Трамп.
Ранее администрация ABC приняла решение отстранить на четыре недели ведущего Брайана Росса за его действия.
«Мы глубоко сожалеем и извиняемся за серьёзную ошибку, допущенную нами вчера. Для нас очень важно преподнести достоверную информацию и сохранить доверие своей аудитории», — говорится в тексте сообщения телеканала.
Напомним, во время эфира Росс заявил о готовности Флинна дать показания о том, что во время выборов президента в США он якобы получил инструкции от Трампа установить контакты с российскими официальными лицами.
Трамп в ответ на данный репортаж заявил, что согласие Флинна на сотрудничество со следствием говорит о том, что «абсолютно никакого сговора не было».