Совет Федерации подготовил военное соглашение РФ и Египта

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил «Интерфаксу», что текст соглашения между Москвой и Каиром об использовании военных аэродромов готов.

Ключевым параметром является предоставление Египтом воздушного пространства и аэродромов в обмен на помощь и содействие в борьбе с терроризмом.

«Полагаю, что Соглашение России и Египта о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры наших стран может быть подписано в течение декабря. Логично начинать реализацию таких проектов с начала календарного года», — сказал Бондарев агентству. Он добавил, что «дело за юридической процедурой».

По оценке сенатора, соглашение взаимовыгодно.

«Недавний крупнейший теракт в мечети на Синайском полуострове, в Бир аль-Абеде, ещё больше укрепил их намерение искать заступничества у России, которая так успешно разбила радикальных исламистов в Сирии», — отметил он.

В документе прописано, что принимающая сторона обязуется предоставить не только воздушное пространство и аэродромную инфраструктуру, но и обеспечить безопасность членов экипажей военных воздушных судов всеми доступными возможностями.

Действие соглашение рассчитано на пять лет с возможностью пролонгации.