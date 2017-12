Авторы карты Вселенной получили премию Брина и Цукерберга

В Сан-Франциско состоялось ежегодное вручение премии Breakthrough Prize, сообщают учредители конкурса.

За исследования в области фундаментально физики три миллиона долларов получила команда проекта WMAP, составившая карту реликтового излучения, оставшегося после Большого Взрыва.

Кристофер Хакон и Джеймс Маккернан получили столько же за исследования в области бирациональной геометрии, в частности, минимальной модели в высоких размерностях.

За исследования в областях, связанных с изучением живых организмов и продлением жизни, получили три миллиона долларов еще пять ученых.

Премия Breakthrough Prize была учреждена создателями Google и Facebook Сергеем Брином и Марком Цукербергом, а также российским миллиардером Юрием Мильнером в 2012 году.

За это время было присуждено и выдано около 200 миллионов долларов на проведение исследований, в основном, связанных с изучением физики, наук о жизни и математики.

Марк Цукерберг на церемонии открытия заявил, что премия была учреждена для ученых, чей гений помогает человечеству понять мир и формирует общее будущее планеты.

Roster of tech billionaires including Mark Zuckerberg, Sergey Brin and Ann Wojcicki to award $22 million to top scientists in the Breakthrough Prize Ceremony tonight https://t.co/uADPrGCRS5 pic.twitter.com/OzS31oZUj9