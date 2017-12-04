Эрдоган обвинил Вашингтон в попытке дискредитировать Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития, заявил о попытках США наказать и дискредитировать страну. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Они пытаются наказать, осудить и дискредитировать нас, потому что мы не следуем их сценариям, которые очевидны и реализуются с помощью соавторов в нашей стране. Они делают это с FETÖ. Но они должны знать, что не смогут обмануть нас», — заявил Эрдоган.

Он также обвинил американские власти в поддержке партии Курдистана, запрещенной в Турции.

Ранее Эрдоган заподозрил Вашингтон в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).