СМИ узнали о приглашении Слуцкого на работу к Абрамовичу

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий – бывший наставник сборной РФ и московского ЦСКА, который накануне лишился поста в «Халл Сити», – может войти в руководство лондонского клуба «Челси» с подачи его владельца Романа Абрамовича.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету The Telegraph, которая, в свою очередь, ссылается на собственный источник в ФК. По его данным, Слуцкому предложат занять должность технического директора, освободившуюся в прошлом месяце с уходом Майкла Эменало.

Слуцкий минувшим летом рассказывал, как Абрамович «сильно помог» ему в Англии в том, что «касалось бытовых вещей». «Это и прохождение учебы, и жил я все время в отеле "Челси", и "Челси" мне помогал с билетами абсолютно на все матчи – не только свои, но и любой, который я сам выбирал, это было очень профессионально организовано. Огромное спасибо за помощь, которая была оказана – за адаптацию к новой стране, новым условиям и реалиям», – пояснил в августе российский тренер.

Вчера он с формулировкой «по обоюдному согласию сторон» закончил сотрудничество с английским ФК «Халл Сити», который на данный момент занимает 20-е место из 24 в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по значимости дивизиона в национальном футболе – с 19 очками по итогам 20 игр.

Слуцкий работал в клубе с начала нынешнего сезона, придя туда с задачей вернуть команду в премьер-лигу, откуда она вылетела годом ранее.