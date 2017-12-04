Закончено сооружение всех опор автодорожной части моста в Крыму

Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков заявил, что мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%. По информации, опубликованной инфо-центром «Крымский мост», сооружение всех 288 опор завершено.

Новаков рассказал, что сборка пролетов велась методом надвижки и завершена в ноябре. Он также сообщил, что заасфальтировано почти девять километров из 19 километров дорожного покрытия.

«Мы максимально эффективно использовали летне-осенний период, в том числе провели установку арок Крымского моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку: с обеих сторон от автодорожной арки пока не перекрыты пролетами менее чем по 60 метров», — информировал замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.