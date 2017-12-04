Дед Мороз рассказал о грядущем визите Кадырова в Великий Устюг

Дед Мороз сообщил о переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о визите в Великий Устюг. Он рассказал РИА Новости, что в этом году посещать Грозный не собирается, так как был там три года назад.

«Переговоры в процессе. Сейчас мои помощники ведут переговоры с помощниками Кадырова. Это вообще долгий процесс, может продлиться полгода, а может и завтра самолет прилететь, и мы повстречаемся. Как только договоримся, так сразу сообщим — в соцсетях, на моем сайте, через журналистов», — сказал агентству Дед Мороз.

Летом сообщалось, что строительство дворца Деда Мороза в Великоустюгском районе Вологодской области попало под сокращение финансирования федеральной целевой программы «Культура России 2012–2018».