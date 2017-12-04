Минкульт сообщил об уничтожении документов по «Седьмой студии»

Министерство культуры уничтожило документы по театральному проекту «Платформа», в рамках которого, как утверждает следствие, были похищены выделенные по линии ведомства бюджетные средства.

Об этом сообщает «Медуза» с заседания суда, где соответствующее заявление сделала Ксения Карпинская, адвокат одного из обвиняемых – бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. По ее словам, информацию об уничтожении бумаг ей передали из самого Минкульта.

Часть документов теоретически может находиться в архиве, передала Карпинская сообщение министерства, но установить, так ли это, и тем более извлечь сохранившиеся данные не представляется возможным.

Отметим, что Минкульт проходит по делу как потерпевшая сторона. Обвиняемыми помимо Малобродского являются режиссер, экс-главбух и бывший гендиректор «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, Нина Масляева и Юрий Итин, продюсер ставившегося в рамках «Платформы» спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова и директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая на момент запуска проекта курировала выделение средств в Минкульте.