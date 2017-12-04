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04 декабря 2017, 09:58
Венесуэла интернет фондовая биржа

Венесуэла учредит свою криптовалюту

Николас Мадуро (в центре) выступает в Учредительном собрании Венесуэлы
Николас Мадуро (в центре) выступает в Учредительном собрании Венесуэлы
фото: www.eluniversal.com

Венесуэла приняла решение запустить собственную криптовалюту. С таким заявлением выступил президент страны Николас Мадуро, передает Reuters.

Национальная криптовалюта будет призвана повысить финансовую независимость страны. Она будет называться El Petro и обеспечиваться нефтяными, газовыми, золотыми и алмазными запасами Венесуэлы.

В частности, в задачи криптовалюты будет входить борьба с финансовой блокадой Венесуэлы в условиях, когда страна находится под международными санкциями.

Напомним, что начиная с 2014 года Венесуэла находится в экономическом кризисе из-за санкций и падения цен на нефть.

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