04 декабря 2017, 09:58
Венесуэла учредит свою криптовалюту
Венесуэла приняла решение запустить собственную криптовалюту. С таким заявлением выступил президент страны Николас Мадуро, передает Reuters.
Национальная криптовалюта будет призвана повысить финансовую независимость страны. Она будет называться El Petro и обеспечиваться нефтяными, газовыми, золотыми и алмазными запасами Венесуэлы.
В частности, в задачи криптовалюты будет входить борьба с финансовой блокадой Венесуэлы в условиях, когда страна находится под международными санкциями.
Напомним, что начиная с 2014 года Венесуэла находится в экономическом кризисе из-за санкций и падения цен на нефть.
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