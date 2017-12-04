ЦБ лишил лицензий банки «Евростандарт» и «Новопокровский»

Еще два российский банка – московский «Европейский стандарт» и краснодарский «Новопокровский» – лишены лицензий на осуществление банковских операций. Соответствующее решение принял Центробанк РФ, сообщения опубликованы на его официальном сайте.

В отношении «Евростандарта» отзыв лицензии мотивирован тем, что «бизнес банка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемых в Банк России».

В сообщении ЦБ уточняется, что в прошлом месяце было выявлено хищение крупной суммы из кассы «Евростандарта» – хотя размер хищения не уточняется. Капитал банка значительно сократился за счет «доформирования необходимых резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы», и регулятор, как уточняется на его сайте, усмотрел в этом «основания для проведения мер по предупреждению несостоятельности и реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Дополнительными аргументами в пользу лишения «Европейского стандарта» лицензии стали «признаки недобросовестного поведения руководства и собственников» – в частности, попытки проведения сделок для вывода ликвидных активов и отказ подпускать представителей Центробанка к кассам для проверки.

В настоящее время в «Евростандарте» действует временная администрация, работа которой продлится вплоть до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего, а полномочия собственных органов управления банка приостановлены.

В отношении краснодарского «Новопокровского» ЦБ РФ принял меры в связи с несоблюдением требований законодательства и нормативных актов регулятора «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушения имели место «в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Кроме того, Центробанк отметил ориентированность бизнес-модели «Новопокровского» на «агрессивное привлечение» денег населения и вложение их в «активы неудовлетворительного качества». Еще одной причиной отзыва лицензии стали «признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в осуществлении "схемных" операций для уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам».

Оба лишенных лицензий банка являются участниками государственной системы страхования вклада. В отношении той и другой кредитных организаций Банк России, как утверждается в сообщениях на его сайте, ранее не раз применял «меры надзорного реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения».

«Европейский стандарт» к третьему кварталу нынешнего года занимал по размеру активов 516-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» от «Интерфакс-ЦЭА», 485-е место по объему средств физических лиц и 539-е место по величине активов по данным Банка России.

«Новопокровский» в рэнкинге «Интефакс-100» занимал 199-е место по размеру активов и 129-е место по объему средств физлиц, а такдже 208-е место по величине активов в рейтинге Центробанка.