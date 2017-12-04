В Москве из-за снега задержали сотни авиарейсов

В столичных аэропортах задержаны или отменены более 150 рейсов в связи со снегопадом.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, 75 рейсов прибыли или прибудут с опозданием, задерживается вылет более 20 самолетов.

В Шереметьево 25 рейсов отменены, еще более 70 самолетов задержаны.

«Аэрофлот» заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шереметьево отменено 30 рейсов, а еще 41 самолет, вылетающий или приземляющийся в аэропорту, задержан.

Из-за погодных условий в Москве возникли крупные заторы на дорогах. Автомобильные пробки достигли восьми баллов в утренний час пик. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки». Сложности в движении наблюдаются практически на всех магистралях столицы. В течение ближайших часов транспортная обстановка продолжит ухудшаться.