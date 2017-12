На IX Гайдаровском форуме выступят Андерс Аслунд, Мишааль Аль Гергави и Лоуренс Котликофф

С 16 по 18 января 2018 г. в РАНХиГС пройдет Гайдаровский форум, участие в котором примут ведущие зарубежные эксперты по экономике, среди которых будут Андерс Аслунд, Мишааль Аль Гергави и Лоуренс Котликофф.

Гайдаровский форум по традиции станет площадкой для встречи ключевых участников мирового политического и экономического процесса. Соберутся ученые, политики, бизнесмены. Они обсудят тему: «Россия и мир: цели и ценности».

Андерс Аслунд специализируется на изучении экономики России, Украины и стран Восточной Европы, особое внимание уделяет последствиям экономических преобразований. С 2006 г. является старшим научным сотрудником Института международной экономики им. Петерсона и адъюнкт-профессором Джорджтаунского университета. В 1994-2005 гг. был ведущим научным сотрудником и директором российской и евразийской программы в Фонде Карнеги. За свою карьеру эксперт работал в Брукингском институте и Институте перспективных российских исследований им. Кенна, сотрудничал с правительствами России, Украины и Киргизии в качестве экономического советника.

Г-н Аслунд – признанный во всем мире научный деятель, стал членом Российской академии естественных наук, почетным профессором Киргизского национального университета, сопредседателем Попечительского совета Киевской школы экономики и председателем Консультативного совета Центра социальных и экономических исследований (CASE) в Варшаве. Андерс Аслунд получил докторскую степень по философии в Оксфордском университете.

Основатель и управляющий директор исследовательского центра Delma Institute Мишааль Аль Гергави занимается изучением политики во времена ускоренной передачи информации и гиперактивного появления новых политических сил. Он начал свою карьеру в сфере инвестиционно-банковской деятельности и основал семейный бизнес по поставке строительных материалов.

Ранее г-н Аль Гергави входил в состав Правительства Дубая, где помогал в разработке стратегии в отношении современных культурных проектов. Директор Delma Institute уделяет особое внимание странам Персидского залива, анализирует проблемы и возможности региона, его государств-членов и городов с политической, экономической и социально-культурной точек зрения.

Еще одним экспертом Гайдаровского форума станет профессор Бостонского университета Лоуренс Котликофф. Его исследования затрагивают темы финансовой реформы, личных финансов, налогов, социального страхования, здравоохранения, дефицита, учета, связанного с различиями между поколениями, пенсий, сбережений и страхования. За свою карьеру он консультировал Международный валютный фонд, Всемирный банк, Гарвардский институт международного развития, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Г-н Котликофф работал с министерствами финансов Швеции, Норвегии, Банкам Италии, Японии, Англии; с правительствами России, Украины, Боливии, Болгарии; казначейством Новой Зеландии; с Административно-бюджетным управлением, Министерством образования, Министерством труда США, Содружеством Массачусетса, Американским советом по страхованию жизни, корпорациями Merrill Lynch, Fidelity Investments, AT&T, AON Corporation и другими.

В 1981-1982 гг. Лоуренс Котликофф был старшим экономистом Совета экономических консультантов при президенте США, а с 1977 по 1983 гг. работал на факультете экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и на факультете экономики Йельского университета. Эксперт является автором и соавтором 14 книг и сотен статей в профессиональных журналах, а также обозревателем в ряде изданий, таких как The Financial Times, Bloomberg, Forbes, Vox, The Economist, сайтов Yahoo.com и The Huffington Post.