Глава РУСАДА осудил негативное отношение к работе ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил относиться к деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA) как к рабочему моменту. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне не нравится, что ВАДА выставляется в крайне негативном свете. На совете учредителей ВАДА в ноябре не было высказано ни одной негативной рекомендации, в отличие от того, что было перед Олимпиадой 2014 года. Ничего радикального не было высказано, не было подтверждено соответствие, так как не было выполнено два пункта дорожной карты, которая была подписана российской стороной», — сказал Ганус.

Он также призвал относиться к заявлениям и документам WADA как к рабочей миссии в спортивном движении.

Ранее, после подтверждения агентством подлинности баз данных московской антидопинговой лаборатории, главный следователь WADA Гюнтер Юнгер заявил, что в России с 2012 по 2014 годы на государственном уровне принимались меры защиты принимающих допинг спортсменов.