В Росгвардии опровергли массовые увольнения после перестрелки в «Москва-Сити»

Представители ФГУП «Охрана» Росгвардии опровергли информацию о массовых увольнениях на предприятии после перестрелки в «Москва-Сити». В ответ на запрос РБК был дан ответ, что имели место кадровая ротация и выход на пенсию.

«В некоторых СМИ размещена информация об увольнении руководителя ЦСН ФГУП "Охрана" Сергея Дендяева и «массовом увольнении работников ЦСН ФГУП "Охрана". Журналисты некоторых изданий связывают эти события якобы с недавним происшествием в "Москва-сити". Данная информация значительно искажена и не соответствует действительности», — заявили в «Охране».

Представители предприятия заявили, что слухи о массовых увольнениях преувеличены, и на самом деле происходит плановая ротация кадров, так как в декабре проходит перезаключение договоров на оказание платных услуг.

«Одновременно сообщаем, что проверка, назначенная руководством ФГУП "Охрана" после происшествия в "Москва-сити" еще не завершена. По ее окончанию итоги будут доведены до общественности и СМИ», — сказано в документе.

Представители «Охраны» также попросили СМИ «пощадить честь и достоинство» почти 52-тысячного коллектива и более ответственно освещать деятельность предприятия.