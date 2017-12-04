Кремль назвал высокой предполагаемую явку на выборах президента

В Кремле расценили данные опроса Левада-центра, согласно которым на выборы президента в марте 2018 года намерены прийти 58% россиян, как демонстрирующие высокую потенциальную активность избирателей уже до начала избирательной кампании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Это очень солидный показатель, который говорит о высокой потенциальной активности наших избирателей. Давайте не забывать, что эти показатели наши социологи получили до начала избирательной компании. Мы знаем, что начало избирательной кампании, в свою очередь, приводит к значительному повышению подобных цифр. Поэтому, если учесть что никакая избирательная кампания у нас еще не начиналась, это очень большие цифры», — отметил он.

Отметим, что аналитики центра после проведения опроса заявили, что явка нс нынешних выборах может быть ниже, чем в 2012 году, когда при прогнозе в 69% голосовать пришли только 65% россиян. Эксперт Денис Волков предрек, что «условно и по состоянию на сегодняшний день» явка может составить 53-55%.