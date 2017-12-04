Клименко ушел с поста председателя совета Института развития интернета

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил, что не будет больше руководить развитием интернета в РФ, и сосредоточится на развитии Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Об этом пишет ТАСС.

Он сообщил агентству, что продолжит работу в Фонде Института развития интернета (ИРИ) по распознаванию медицинских изображений, но займет должность председателя наблюдательного совета РАКИБ.

Его пост председателя совета ИРИ получит глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, сообщил Клименко РИА Новости. Директором ИРИ совет института решил назначить экс-председателя правления Медиа-коммуникационного союза Сергея Петрова.