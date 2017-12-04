Экс-глава МВД ЛНР попал в материалы дела о гибели россиянина

Бывший министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет фигурирует в материалах по делу об убийстве российского гражданина Артема Булгакова, который служил в его охране и погиб в ноябре 2016 года, передает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ.

По его словам, в настоящее время это дело расследует Главное следственное управление (ГСУ) СКР, и в постановлении о проведении следственных и процессуальных действий, поступившем в распоряжение РБК, говорится также о возможной причастности заместителя генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко к сокрытию следов убийства.

«Он погиб от вражеской пули снайпера при выполнении боевого задания. Убийца хладнокровно выстрелил ему прямо в сердце», — говорится в сообщении «Союза добровольцев Донбасса» о смерти Булгакова. Командир убитого, по словам его старшего брата, изложил иную версию – что Артем погиб от случайного выстрела, который сам же и сделал при чистке оружия. Эту информацию подтвердил и следователь в луганской прокуратуре.

По словам матери убитого, он получил личное удостоверение рядового полиции и помощника оперативника СОБРа МВД ЛНР как раз в день гибели, но из переписки в памяти его телефона явствует, что в личную охрану Корнета Булгаков записался еще с сентября. Версию случайного самострела женщина отвергает: ее сын побывал в горячих точках, получал боевые награды и хорошо умел обращаться с оружием.

Мать Артема направляла запросы в МВД ЛНР, но ответов не получила, а по ее заявлению в СКР дело о гибели ее сына присовокупили к расследованию преступлений, совершенных на территории Украины с 2014 года. В ноябре, по словам источника РБК в следственном ведомстве, отдельные региональные ведомства получили поручения «провести следственные и процессуальные действия в рамках уголовного дела о совершении представителями силовых структур Украины на территории ЛНР и ДНР тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконными методами ведения войны». В числе этих преступлений упоминалась и гибель Артема Булгакова, который, как указано в документе, на момент смерти находился в здании МВД ЛНР.

По версии следствия, между россиянином и несколькими сотрудниками луганского силового ведомства возник конфликт, и один из них «на почве неприязненных отношений» наставил на Булгакова оружие. Тот рукой отвел ствол, но в этот момент его противник спустил курок. После этого, как считают в СКР, выстреливший полицейский рассказал о случившемся министру, тот приказал оцепить место преступления, а тело убитого на машине вывез начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Руслан Акаев.

«Скрывая факт преступления в отношении Булгакова, Корнет дал указание начальнику управления по работе с личным составом МВД ЛНР» оформить приказом Булгакова как сотрудника МВД, а его смерть – как результат неосторожного обращения с оружием, говорится в постановлении СКР. Из документов МВД ЛНР следует, что 25 ноября глава ведомства своим приказом привлек к дисциплинарной ответственности полицейского по фамилии Колесников, который якобы без присмотра оставил в здании министерства свой пистолет «Форт-12», взятый потом Булгаковым без разрешения.