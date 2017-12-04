В Латвии попросили ввести закон о СМИ-иноагентах для РФ

В латвийский парламент поступила петиция от местной социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), член правления которой Раймонд Лейниекс-Пуке предлагает закрепить статус иностранных агентов за вещающими на территории республики российскими телеканалами, пишет газета «Известия».

В партийной петиции говорится, что в стране целесообразно принять соответствующий закон – об иноагентах. Кроме того, члены ЛСДРП просят латвийское минэкономики поднять расценки на обеспечение вещания на русском языке.

«Мы уже отправили письмо с нашим предложением в сейм. Однако если нам удастся собрать необходимое количество подписей, латвийский парламент будет обязан заняться этим вопросом», — пояснил Лейниекс-Пуке.

По его словам, они с однопартийцами уверены, что вещающие в Латвии российские телеканалы имеют непосредственную связь с Кремлем и «пытаются подорвать единство Евросоюза и НАТО».

В настоящее время законы о СМИ-иноагентах действуют в США, где этот статус распространили на российский телеканал RT и информагентство Sputnik, и в России, принявшей ответные «зеркальные» меры. Американский конгресс лишил российских журналистов аккредитации, в ответ Госдума закрыла двери перед журналистами из США.