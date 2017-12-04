Генпрокурор Украины обвинил ФБР в незаконной деятельности

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу «ТСН. Тиждень» назвал сотрудничество Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) с ФБР США незаконным.

Его комментарии последовали вслед за признанием главы НАБУ Артема Сытника о том, что ведомства сотрудничали в рамках дел по расследованию коррупции в миграционной службе Украины и о незаконной добыче янтаря.

«Если он это заявил, то возникает вообще вопрос — "а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины". Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур», — сказал Луценко, отметив, что «понимает желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы».

Генпрокурор Украины также заявил, что парламенту стоит подготовить законодательные изменения в закон о деятельности НАБУ.

«Именно этим должен заняться профильный комитет парламента вместо того, чтобы демагогически кричать на площади. Именно этим Егор Соболев должен бы заняться, если бы он хотел действительно бороться с коррупцией», — указал он.

Ранее украинские СМИ сообщали об обнаружении «тайного офиса» НАБУ в частном доме и найденных там документах под грифом «секретно».