Прокуратура начала проверку после пожара на крупнейшей угольной шахте РФ

По факту возгорания на поверхности кемеровской шахты «Распадская» – крупнейшей угольной шатхы в России с запасами в объеме около 451 млн тонн угля – проводится проверка, говорится в сообщении на сайте Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Ее сотрудникам предстоит выяснить, насколько руководство шахты – входящая в «Евраз» «Распадская угольная компания» – соблюдало законы об охране труда и промышленной безопасности. «Будет установлена причина происшествия, возможные нарушения, и будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», – уточнили в следственном ведомстве.

Напомним, сегодня днем в устье дегазационной установки «Распадской», которая находится рядом с городом Междуреченском, произошло возгорание, из-за которого шахту самостоятельно покинули 460 горняков.