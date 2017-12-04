Следствию не удалось найти владельца конфискованных у Захарченко денег

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пока не представляется возможным определить источник денег, обнаруженных у экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.

«Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как "Нота-банку", так и другим банкам», — сказал источник.

Собеседник агентства рассказал, что часть денег имела упаковку лишенного лицензии в 2015 году ПАО «Нота-банка» и еще двух банков. От напомнил, что само задержание Захарченко было связано с хищением у «Нота-банка» 26 млрд рублей.

Еще один собеседник рассказал агентству, что роль Захарченко в «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается. Скорее всего, он хранил у себя обналиченные деньги банков, которые позже банкротились.

«По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать», — сказал инсайдер.

Для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам «Нота-банка», следователям предстоит доказать, что они действительно были выведены и украдены у банка.

Напомним, в ходе расследования у Дмитрия Захарченко и членов его семьи были найдены средства и имущество на сумму свыше девяти миллиардов рублей.