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04 декабря 2017, 20:09
Великобритания Еврокомиссия Тереза Мэй

Главе ЕК не удалось договориться с Мэй по поводу Brexit

Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер
Фото: consilium.europa.eu

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания и Евросоюз не смогли окончательно договориться по выходу королевства из ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Встреча Юнкера с премьер-министром Британии Терезой Мэй прошла сегодня, 4 декабря.

Как отметил глава ЕК, в целом, во время встречи в Брюсселе был достигнут прогресс, однако две-три проблемы остались нерешенными.

«Несмотря на все усилия и значительный прогресс, которого мы достигли в течение последних дней, прийти к окончательному соглашению не оказалось возможным», — отметил Юнкер.

По словам главы ЕК, Мэй является «жестким переговорщиком».

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