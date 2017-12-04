Главе ЕК не удалось договориться с Мэй по поводу Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания и Евросоюз не смогли окончательно договориться по выходу королевства из ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Встреча Юнкера с премьер-министром Британии Терезой Мэй прошла сегодня, 4 декабря.

Как отметил глава ЕК, в целом, во время встречи в Брюсселе был достигнут прогресс, однако две-три проблемы остались нерешенными.

«Несмотря на все усилия и значительный прогресс, которого мы достигли в течение последних дней, прийти к окончательному соглашению не оказалось возможным», — отметил Юнкер.

По словам главы ЕК, Мэй является «жестким переговорщиком».