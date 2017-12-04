Кремль опроверг возможность бойкота Олимпиады-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление бойкота Олимпийским играм в Южной Корее в правительстве не обсуждается. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что этот факт не отменяет позицию Кремля в отношении бездоказательного притеснения российских спортсменов.

«Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались — и по линии ВАДА — в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сохраняет каналы взаимодействия как с Международным олимпийским комитетом (МОК), так и с другими международными спортивными организациями.

За последний месяц МОК аннулировал результаты побед российских спортсменов на сочинских ОИ-2014 и пожизненно отстранил их от участия в последующих Олимпиадах.