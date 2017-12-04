МФО «Удобные деньги» наказали за молитву «Отче наш» в рекламе

Челябинское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) наказало микрофинансовую организацию (МФО) «Удобные деньги» за использование молитвы «Отче наш» в рекламной печатной продукции. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве обосновали свое решение признаками оскорбления чувств верующих из-за использования христианских символов.

«Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы, оно исполнено. В настоящее время организация оспаривает решение Челябинского УФАС России в Арбитражном суде Челябинской области», — отметили в пресс-службе ФАС.