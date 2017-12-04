04 декабря 2017, 12:01
МФО «Удобные деньги» наказали за молитву «Отче наш» в рекламе
Челябинское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) наказало микрофинансовую организацию (МФО) «Удобные деньги» за использование молитвы «Отче наш» в рекламной печатной продукции. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве обосновали свое решение признаками оскорбления чувств верующих из-за использования христианских символов.
«Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы, оно исполнено. В настоящее время организация оспаривает решение Челябинского УФАС России в Арбитражном суде Челябинской области», — отметили в пресс-службе ФАС.
УФАС возбудило дело против МФО "Удобные деньги" за оскорбление чувств верующих из-за "Отче наш" https://t.co/XEHfnm0A3p pic.twitter.com/43FLhdhqLZ— Деловой Петербург (@dprunews) 17 мая 2017 г.
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