04 декабря 2017, 09:23
Минобороны попросило раздать заказы на военное строительство на 1 трлн рублей без конкурса
Глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать право 12 организациям ведомства быть единственными исполнителями по строительным работам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.
В Минобороны предлагают назначить данные организации подрядчиками на 10 лет.
Предложение могло поступить в АП уже 20 ноября, и Путин «завизировал, что согласен».
Стоит отметить, что данное предложение вызвано необходимостью исполнить госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Согласно этой программе, Минобороны должно получить около триллиона рублей. При этом указанные ведомством 12 организаций должны стать единственными исполнителями, которые заменят 45 ведомственных структур.
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