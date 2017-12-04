Минобороны попросило раздать заказы на военное строительство на 1 трлн рублей без конкурса

Глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать право 12 организациям ведомства быть единственными исполнителями по строительным работам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

В Минобороны предлагают назначить данные организации подрядчиками на 10 лет.

Предложение могло поступить в АП уже 20 ноября, и Путин «завизировал, что согласен».

Стоит отметить, что данное предложение вызвано необходимостью исполнить госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Согласно этой программе, Минобороны должно получить около триллиона рублей. При этом указанные ведомством 12 организаций должны стать единственными исполнителями, которые заменят 45 ведомственных структур.