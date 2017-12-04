Россельхознадзор обвинил PepsiCo в нелегальном доступе к служебным данным

Россельхознадзор заявил о нелегальном доступе к его служебной переписке внутреннего пользования со стороны американской компании PepsiCo, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту незаконного получения доступа к документации проводится служебное расследование, Россельхознадзор направил в PepsiCo запрос об источнике, из которого компания получила документ, и причине сбора служебной информации.

Речь идет о копии «внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку «Для служебного пользования», которую на встрече с представителями ведомства продемонстрировал вице-президент компании по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергей Глушков.

После проверки делопроизводства Россельхознадзор пришел к выводу, что показанный Глушковым документ не передавался в пользование PepsiCo. Из сообщения на сайте ведомства следует, что этот факт свидетельствует об использовании американской компанией «незаконных методов получения информации государственных органов».