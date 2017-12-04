Трамп и Ким Чен Ын оказались финалистами списка «Человек года» Time

Журнал Time разместил шорт-лист финалистов, претендующих на звание «Человек года» по версии издания. В списке оказались президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.

В список из десятка кандидатов вошли также председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман и спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер.

Стоит отметить, что, согласно заявлению Трампа, он отказался вновь стать «Человеком года», когда ему позвонили из журнала и предупредили об этом. Редакция издания опровергла эту информацию.