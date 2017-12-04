04 декабря 2017, 17:52
Трамп и Ким Чен Ын оказались финалистами списка «Человек года» Time
Журнал Time разместил шорт-лист финалистов, претендующих на звание «Человек года» по версии издания. В списке оказались президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.
В список из десятка кандидатов вошли также председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман и спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер.
Стоит отметить, что, согласно заявлению Трампа, он отказался вновь стать «Человеком года», когда ему позвонили из журнала и предупредили об этом. Редакция издания опровергла эту информацию.
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