В крови актера Марьянова нашли сильнодействующие препараты

Специалисты нашли в крови умершего актера Дмитрия Марьянова сильнодействующие препараты, в числе которых оказались галоперидол и феназепам. Об этом сообщают РЕН ТВ со ссылкой на результаты экспертизы.

Данную информацию подтвердило и агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, данные препараты обнаружили в крови, урине, тканях печени и почек умершего актера. По их мнению, препараты регулярно вводили Мартьянову в течение нескольких дней перед смертью.

Как отметил источник агентства «Москва», вещества регулярно вводились покойному непосредственно перед смертью.