Журналисты NewsOne обратились к Порошенко с просьбой защитить свободу слова

Ведущая украинского телеканала NewsOne Диана Панченко 3 декабря в прямом эфире обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Навакова с просьбой защитить свободу слова в стране. Это обращение опубликовано на сайте канала.

«Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. Мы обращаемся к президенту Украины и министру внутренних дел и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова. И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир. Мы не перестанем транслировать все важные события в нашей стране, как бы на нас не давили», — приводятся слова Панченко на сайте телеканала.

3 декабря стало известно, что неизвестные в балаклавах и камуфляже заблокировали телеканал NewsOne в Киеве. Они потребовали извинений от собственника канала Евгения Мураева, назвавшего «Евромайдан» «государственным» переворотом. Кроме того, неизвестные активисты высказали требование сменить информационную политику телеканала.