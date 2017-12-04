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04 декабря 2017, 12:18
античность археология Великобритания история

Возле английской деревни найден уже третий римский храм

University of Reading

Археологи, изучающие римский город Calleva Atrebatum возле современной деревни Силчестер в графстве Гэмпшир, обнаружили остатки римского храма, уже третьего на территории данного археологического памятника.

Поселение на этом месте существовало еще в доримский период. В I веке до нашей эры оно принадлежало кельтскому племени атребатов, переселившемуся из Галлии в Британию. Вождь атребатов Коммий во время галльской войны стал союзником Юлия Цезаря и помогал ему покорять другие племена. Он был послан Цезарем в Британию в качестве дипломата и шпиона, но был схвачен британцами и освобожден лишь во время первого похода Цезаря в Британию (55 г. до н. э.). Вернувшись в Галлию, он продолжал поддерживать римлян, но, когда в 52 году до н. э. началось всеобщее восстание галлов во главе с Верцингеториксом, Коммий с атребатами примкнул к восставшим. В результате он вынужден был бежать в Британию вместе со своим народом.

Век спустя, при римлянах, Calleva Atrebatum («Каллева Атребатов») стала довольно крупным городом. Он стоял на перекрестке дорог в Лондиний, Акве Сулис (современный Бат), Глевум (современный Глостер) и Сорвиодунум (современный Солсбери). Его площадь составляла около 40 гектаров. За много лет раскопок археологи нашли остатки городских стен, амфитеатра, базилики, двух храмов.

Теперь ученые из Университета Рединга нашли остатки еще одного храма. Интересно, что кирпичи, из которых сложены его стены, носят клеймо с именем императора Нерона. Он был тесно связан с Calleva Atrebatum, так как купил в личную собственность землю, на которой стоял город и его здания. Нерон вкладывал большие средства в развитие города, возможно, считая это средством укрепить римскую власть на окраинах империи. Но кирпичи стали первым материальным свидетельством участия Нерона в жизни города.

Археологи признают, что остается неизвестным, кому из богов был посвящен данный храм, а также, кому были посвящены два других храма. Профессор Майкл Фулфорд (Michael Fulford) осторожно предполагает, что три храма были связаны с божествами капитолийской триады: Юпитером, Юноной и Минервой.

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