Собаки превзошли кошек по количеству нейронов мозга

Согласно новому исследованию, в коре головного мозга собак содержится вдвое больше нейронов, чем у кошек. Собаки превосходят по этому показателю также львов и бурых медведей, хотя физические размеры мозга у этих видов значительно больше, чем у собак.

Руководила исследованием бразильский нейрофизиолог Сюзана Херкулано-Хузел (Suzana Herculano-Houzel), ныне работающая в Университете Вандербильта в США. Ранее она разработала метод подсчета мозговых клеток, при котором мозг измельчается настолько, чтобы разрушились клеточные мембраны и получился так называемые «мозговой суп», затем при помощи центрифугирования отделяются клеточные ядра. Затем подсчитывается количество клеточных ядер в одном кубическом миллиметре и общий объем клеточных ядер. По сравнению с традиционным способом, когда просто подсчитывается число клеток в небольшом объеме мозга и умножается на общий объем, новый метод позволяет учесть возможную разницу в плотности расположения нейронов в разных участках мозга.

«В этом исследовании нам было интересно сравнить различные виды хищных млекопитающих, чтобы узнать, как количество нейронов в их мозге связано с размером мозга, – рассказывает исследовательница. – Я полагаю, что абсолютное число нейронов, имеющееся у животного, особенно в коре головного мозга, определяет богатство его внутренних психических состояний и способность предсказать события на основе прошлого опыта».

В ходе исследования было подсчитано число нейронов в коре головного мозга у восьми видов: хорьков, мангустов, енотов-полоскунов, кошек, собак (породы золотистый ретривер), африканских львов и бурых медведей. Ученые ожидали, что у хищников окажется больше нейронов, чем у травоядных животных, на которых те охотятся, поскольку охота требует более сложных когнитивных действий, чем поведение травоядных. Однако это оказалось не так, у мелких и средних хищников отношение числа нейронов к размеру мозга оказалось примерно таким же, как у травоядных.

Подсчеты показали, что у собак примерно 530 миллионов нейронов коры головного мозга, а у кошек только 250 миллионов. Собаки превзошли по количеству нейронов гиен, львов и медведей, хотя объем коры у этих видов больше в три раза. Бурый медведь оказался наименее “мозговитым”, его мозг в десять раз больше, чем у кошки, а нейронов в нем столько же. А вот рекордсменом оказался енот. Мозг енота меньше собачьего, а количество нейронов там такое же. По отношению числа нейронов к размеру мозга енот приближается к приматам.

В прошлом году группа Сюзанны Херкулано-Хузел обнаружила, что у некоторых птиц, например серой вороны и попугая жако, нейронов в мозге больше, чем у приматов с мозгом той же массы.

Нынешнее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroanatomy.